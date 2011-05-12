Нужен дизайнер на постоянную работу в команду. Несколько проектов. Задачи - от мелких доработок, исправления проблем с валидностью верстки, заканчивая разработкой отдельных страниц и целых сайтов с нуля. Работы много и надолго. Кроме стандартных требований важно знать: * Smarty * ...
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Вакансия технического специалиста на полную ставку, владеющего:
- Джумлой
- Настройкой SEO
- HTML-кодом
- Знанием смартреспондера (если вы не владеете этим ресурсом, этому можно легко обучиться), во всем остальном вы уже должны быть специалист.
- Умением (или способностью быстро обучиться) обрабатывать видео и аудио материалы, встраивать их в плеер сайта, код которого вы пропишите сами.
- Умением грамотно вести переписку
А также, готовый работать полный рабочий день 5-6 дней в неделю, в зависимости от нагрузки. Если вы владете всеми желаемыми характеристиками, пишите на эл. адрес alexyanovsky {@} gmail.com
Основные черты характера человека, который станет членом нашей команды – позитивный настрой, профессионализм и очень ответственное отношение к работе.
Начальная зарплата 300 долларов. После испытательного срока (1 месяц) возможно повышение.
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