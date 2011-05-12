Вакансия технического специалиста на полную ставку, владеющего:

- Джумлой

- Настройкой SEO

- HTML-кодом

- Знанием смартреспондера (если вы не владеете этим ресурсом, этому можно легко обучиться), во всем остальном вы уже должны быть специалист.

- Умением (или способностью быстро обучиться) обрабатывать видео и аудио материалы, встраивать их в плеер сайта, код которого вы пропишите сами.

- Умением грамотно вести переписку

А также, готовый работать полный рабочий день 5-6 дней в неделю, в зависимости от нагрузки. Если вы владете всеми желаемыми характеристиками, пишите на эл. адрес alexyanovsky {@} gmail.com

Основные черты характера человека, который станет членом нашей команды – позитивный настрой, профессионализм и очень ответственное отношение к работе.

Начальная зарплата 300 долларов. После испытательного срока (1 месяц) возможно повышение.