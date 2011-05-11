Сделать дизайн для кулинарного сайта

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки206 просмотров
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Требуется дизайн для кулинарного сайта.

- Двухколонный фиксированный макет.

- Корректное отображение в современных браузерах.

- Валидная вёрстка и CSS по версии validator.w3.org.

- Использование шаблонов.

Нужен лаконичный, но современный дизайн, состоящий из каркаса для всех страниц сайта и проработанные распространённые элементы в теле страницы: текст, ссылки, изображения, элементы форм.

Внешне нравится дизайн сайта zefira.net, можно на него ориентироваться.

Бюджет небольшой, увы, не можем себе это позволить. Ищу того, кто сделает недорого.

13 лет назад
muzaname
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LoraCasper
Лора 
40 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мне очень понравилось работать , понятное ТЗ, доброе общение :)
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