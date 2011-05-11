Сделать дизайн для кулинарного сайта

Нужен дизайнер на постоянную работу в команду. Несколько проектов. Задачи - от мелких доработок, исправления проблем с валидностью верстки, заканчивая разработкой отдельных страниц и целых сайтов с нуля. Работы много и надолго. Кроме стандартных требований важно знать: * Smarty * ...
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Требуется дизайн для кулинарного сайта.
- Двухколонный фиксированный макет.
- Корректное отображение в современных браузерах.
- Валидная вёрстка и CSS по версии validator.w3.org.
- Использование шаблонов.
Нужен лаконичный, но современный дизайн, состоящий из каркаса для всех страниц сайта и проработанные распространённые элементы в теле страницы: текст, ссылки, изображения, элементы форм.
Внешне нравится дизайн сайта zefira.net, можно на него ориентироваться.
Бюджет небольшой, увы, не можем себе это позволить. Ищу того, кто сделает недорого.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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