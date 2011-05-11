Сделать дизайн для кулинарного сайта

Требуется дизайн для кулинарного сайта.

- Двухколонный фиксированный макет.

- Корректное отображение в современных браузерах.

- Валидная вёрстка и CSS по версии validator.w3.org.

- Использование шаблонов.

Нужен лаконичный, но современный дизайн, состоящий из каркаса для всех страниц сайта и проработанные распространённые элементы в теле страницы: текст, ссылки, изображения, элементы форм.

Внешне нравится дизайн сайта zefira.net, можно на него ориентироваться.

Бюджет небольшой, увы, не можем себе это позволить. Ищу того, кто сделает недорого.