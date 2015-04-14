Доработать буклет

Редизайн сайта www.shinibu. Движок XT: Commerce (клон OS Commerce). Нужен актуальный светлый дизайн. Отрисовать+натянуть на CMS, при этом не затронув существующий функционал сайта. Все хочется получить из одних рук. Просто дизайн и просто верстка неинтересны.