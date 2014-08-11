Два лэндинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка108 просмотров

Добрый день,

Необходимо два лэндинга:

- дезодорант с феромонами

- часы

Тексты и материалы будут готовы к понедельнику. Буду признателен, если сможете зарезервировать время под меня на следующей неделе.

Спасибо.

11 лет назад
sisers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$440
7 дней
Отличный дизайн. Соблюдение всех сроков. Инициатива в работе. Все на отлично.
Все супер: интересные задания, на связи даже в выходные, практически моментальная оплата. Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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