Экспертная оценка дизайна финансового сервиса

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок243 просмотра
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Есть небольшой финансовый сервис. В рамках первого этапа работ необходимо:

1. Проанализировать все его страницы, переходы, отправляемые мэйлы, отбивки и т.д., а также выявить узкие места во взаимодействии пользователями. При необходимости, готов предоставить доступ к аналитике.

2. Подготовить отчет с описанием слабых мест сервиса и предложениями (в виде набросков/прототипов), как эти проблемы можно решить.

Следующим этапом работ будет редизайн проблемных мест. Эту часть работ в текущем проекте оценивать не нужно.

В идеале нужен один человек, который потом займется и редизайном.

Пожалуйста, оставляйте заявки. Я сам свяжусь с заинтересовавшим меня кандидатом.

Спасибо.

5 лет назад
madebynikolay
Николай 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$400
10 дней
Именно тот, кого я и искал.  Когда обращался, думал, что я и так понимаю все основные проблемные места. Я хотел посмотреть на то, как их видят со стороны и какие предложат варианты решений. А оказалось, что я очень многого не видел и не понимал.  Евгений - высочайшего класса специалист. Очень быстро разобрался в предметной области, подробно проанализировал работу всего сервиса, все расписал, показал: на картинках, на примерах других сервисов, на словах. Всю структуру разложил по полочкам, по каждой полочке указал проблемные места и предложения, как можно этих проблем избежать (иногда - сразу по несколько вариантов решений). Результатом более чем доволен, буду продолжать сотрудничество. Если вам нужен дизайнер, который досконально будет разбираться в бизнесе, юзабилити и осознанно подходить к каждому решению на сайте - это он. Так держать!
Профессиональное ведение проекта. Все оперативно, лаконично, по делу и понятно. Рекомендую.
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