Экспертная оценка дизайна финансового сервиса

Есть небольшой финансовый сервис. В рамках первого этапа работ необходимо:

1. Проанализировать все его страницы, переходы, отправляемые мэйлы, отбивки и т.д., а также выявить узкие места во взаимодействии пользователями. При необходимости, готов предоставить доступ к аналитике.

2. Подготовить отчет с описанием слабых мест сервиса и предложениями (в виде набросков/прототипов), как эти проблемы можно решить.

Следующим этапом работ будет редизайн проблемных мест. Эту часть работ в текущем проекте оценивать не нужно.

В идеале нужен один человек, который потом займется и редизайном.

Пожалуйста, оставляйте заявки. Я сам свяжусь с заинтересовавшим меня кандидатом.

Спасибо.