Веб дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок281 просмотр
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Нужно срочно сделать сайт с такой структурой https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-20476/

Тема сайта: краудфандинговая платформа ( т е мы предлагаем людям профинансировать наши социальные, благотворительные, образовательные проекты) 

картинки и общий вид сайта должен быть молодежный, мотивирующий

Дизайн сайта
5 лет назад
guest_15533641233
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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