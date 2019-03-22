Разработка UX платформы на Axure

Нужно разработать дизайн для многостраничного сайта Вот скелет сайта: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbusiness-logistics.bitrix24.site&cc_key=]https://business-logistics.bitrix24.site [/url]Название: Деловая-Логистика [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbusiness-logistics.bitrix24.site&cc_key=]З[/url]анимаемся перевозками, а точнее сводим перевозчиков и заказчиков Группа в ВК: https://vk.com/business_logistics Смотрю по портфолио с примерами сайтов. В начале пишите свою цену, но не выше 100$/6500р Сам дизайн должен быть в строгом ...