Разработка UX платформы на Axure

Нужно разработать дизайн для многостраничного сайта Вот скелет сайта: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbusiness-logistics.bitrix24.site&cc_key=]https://business-logistics.bitrix24.site [/url]Название: Деловая-Логистика [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbusiness-logistics.bitrix24.site&cc_key=]З[/url]анимаемся перевозками, а точнее сводим перевозчиков и заказчиков Группа в ВК: https://vk.com/business_logistics Смотрю по портфолио с примерами сайтов. В начале пишите свою цену, но не выше 100$/6500р Сам дизайн должен быть в строгом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в проектировании UX для блокчейн платформы. Описание в процессе подготовки. Работа объемная и интересная. Используем Axure. Важна любовь к деталям и профессионализм. Высылайте портфолио. Детали при обсуждении.
Website: www.stoboxplatform.com
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