Редизайн главной страницы

[b]Задача[/b][list=1][*]Сделать инфографику - схематическая подача информация [*]Инфографика будет размещена на сайтах и в соцсетях. Инфографика должна быть размещена на 1 листе формата А4 (без каких либо “упираний” в края листа). Эти требования с учетом того, что данный ...