Сайт: [url=http://expertise24.ru/]expertise24.ru[/url] Нас устраивают фирменные цвета, логотип, некоторые отдельные элементы (вроде лупы). Отрисовать страницы: 1) Главная 2) Документы 3) Страница документа 4) Контакты 5) Новости 6) Страница новости 7) Статьи 8) Страница статьи 9) Страница отзыва 10) Наши услуги 11) Лендинг - СРО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн главной страницы сайта https://topnizhyn.com.
Возможно только нужно передалть логотип.
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