Перепланировка дизайна сайта и разработка фона магазина.

Всем доброго дня!

1) Нужно сделать перепланировку дизайна сайта, придумывать не чего не нужно, только выровнять блоки текст, ТЗ в вложении, на выходе нужен формат jpg и psd. Сайт https://vse-ressory.ru/

2) Разработка фона магазина, тут нужно будет проработать дизайн. Пример фона магазина в вложении.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки.