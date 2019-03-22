Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок310 просмотров
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Здравствуйте,

требуется редизайн сайта-визитки с разработкой логотипа, тематика: психология.

в первую очередь потребуется макет главной страницы сайта.

Новый сайт будет на Wordpress.

Пожалуйста, присылайте свои расценки и портфолио

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
xtremcare
Владимир 
43 годаСША
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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