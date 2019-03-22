Лендинг на Tilda - качественно и красиво

Всем доброго дня! 1) Нужно сделать перепланировку дизайна сайта, придумывать не чего не нужно, только выровнять блоки текст, ТЗ в вложении, на выходе нужен формат jpg и psd. Сайт [url=https://vse-ressory.ru/]https://vse-ressory.ru/[/url] 2) Разработка фона магазина, тут нужно будет проработать дизайн. ...
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Тематика - торговый робот на Форекс.
Нужно быстро, красиво собрать лендинг + несколько внутренних страниц по нашему макету. Подобрать правильные подходящие картинки со стоков.
Нужны люди с портфолио обязательно! И с Чувством стиля.
Без портфолио или с безвкусными работами - можете даже не тратить наше время!
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