Дизайнер с пониманием программирования

Нужен дизайнер,чтобы нарисовать логотип для проекта по изучению программирования. И еще пару иллюстрация\картинок в статьи по программированию, чтобы обхяъяснить аналогию через картинки. Чтобы понять все суть нужно понимать программирование. То есть дизайнер с технической специальностью.