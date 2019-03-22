Дизайн лейдинга

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок195 просмотров
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Нужно сделать дизайн лейдинга

Есть заполненный бриф

Задание срочное

Пишите цену за лейдинг и прикладывайте пожалуйста портфолио

5 лет назад
proectxz
Сергей 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
nikitachirkun
Никита 
28 летПольша
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$50
3 дня
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