Создание лендинга

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок408 просмотров
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Нужно нарисовать и наверстать простой лендинг с формой. Тематика сайта вебинар по финансовой грамотности.  ТЗ и мокап вышлю исполнителю. 

5 лет назад
vadimsyzov
Вадим 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
anokhinadaria
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
WMZ
Как по мне, идеальный исполнитель. Все делает четко согласно ТЗ и, главное, быстро. Плюс, Дарья - очень ответственный человек.
Очень довольна сотрудничеством. Будем сотрудничать ещё. Рекомендую!
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