Необходима сделать дизайн сайта окон.

Всем добрый день. Долго выбирал заказчика для выполнения моего проекта - дизайн оконного сайта. Очень понравились работы Владимира. Написал сообщение - сразу вышел на связь. Созвонились по телеграмму, очень приятно пообщались и без сомнения принял для себя решение работать именно с этим человеком. Описал суть проекта - договорились на определенную сумму. Внес предоплату в размере 50 процентов и началась работа. За время всего проекта - Владимир всегда был на связи. Волноваться не приходилось. В процессе работы - сам проект увеличился в работе на процентов 70 .Планировалось страниц сделать 10, а по итогу вышло 30. Владимир с пониманием на все смотрел и выполнял свою работу добросовестно. Стоимость проекта конечно увеличилась, но в пределах разумного и доступного. Из моего опыта - многие исполнители просто бы отказались доделывать проект или назвали такую стоимость, от которой было бы плохо ))) - но это не тот случай - чему я Владимиру очень благодарен. Работа велась легко и профессионально. Из человеческих качеств хотел бы выделить - пунктуальность - добросовествность - щепетильность - ответственность - честность - желание понять и сделать так как хочет заказчик. Итог- работа выполнена на 100 процентов. Все на высшем уровне. После выполнения заказа - если что-то надо подправить - Владимир без проблем это сделает . Очень-очень приятно. Всем советую данного исполнителя . Не пожалеете. У меня собственный бизнес и мне приходится постоянно работать с большим количеством людей. Именно такие люди как Владимир, поверьте, редко встречаются. Огромное вам спасибо. Буду обращаться и работать только с вами в дальнейшем.