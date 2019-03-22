Дизайн и оформление сайта wordpress

Есть сайт WordPress с готовой темой и доменом. Нужен дизайнер и человек который мог бы отредактировать и оформить сайт. Загрузить красивые картинки и выбрать шрифт. Так же я бы хотел чтобы работа проводлась от части через Скайп вместе и мне нужно обучиться основным элементам работы по сайту. Как загружать статьи, видео, создавать страницы и тд.

Оплата $50 по окончанию, если затратит больше 5-6 часов. Дополнительная договорная оплата.