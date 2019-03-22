Дизайн и оформление сайта wordpress

Нужно срочно сделать сайт с такой структурой [url=https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-20476/]https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-20476/ [/url]Тема сайта: краудфандинговая платформа ( т е мы предлагаем людям профинансировать наши социальные, благотворительные, образовательные проекты) картинки и общий вид сайта должен быть молодежный, мотивирующий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт WordPress с готовой темой и доменом. Нужен дизайнер и человек который мог бы отредактировать и оформить сайт. Загрузить красивые картинки и выбрать шрифт. Так же я бы хотел чтобы работа проводлась от части через Скайп вместе и мне нужно обучиться основным элементам работы по сайту. Как загружать статьи, видео, создавать страницы и тд.
Оплата $50 по окончанию, если затратит больше 5-6 часов. Дополнительная договорная оплата.
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