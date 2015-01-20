Исправить шаблон

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка69 просмотров
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Добрый день! Сайт на joomla 2.5. Шаблон покупался в astemplates.com, но мне постоянно не дают спокойствия различные ошибки, которые выскакивают при разных проверках сайта. Возможно ли исправить ошибки в шаблоне и ускорить загрузку страниц?

9 лет назад
marugin
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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