Исправить шаблон

вот шаблон http://themeforest.net/item/tellus-responsive-opencart-theme-for-bike-store/full_screen_preview/5312236 установка,русификация,доработка интерфейса,создание логотипа.
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Добрый день! Сайт на joomla 2.5. Шаблон покупался в astemplates.com, но мне постоянно не дают спокойствия различные ошибки, которые выскакивают при разных проверках сайта. Возможно ли исправить ошибки в шаблоне и ускорить загрузку страниц?
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