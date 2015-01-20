Исправить шаблон

Добрый день! Сайт на joomla 2.5. Шаблон покупался в astemplates.com, но мне постоянно не дают спокойствия различные ошибки, которые выскакивают при разных проверках сайта. Возможно ли исправить ошибки в шаблоне и ускорить загрузку страниц?