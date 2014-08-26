IT спец на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки179 просмотров

Нужен IT специалист по дизайну сайтов. Основные задачи: парсинг, выкладывание на новые домены, копирование, подключение к мерчант аккам и прочее. Время работы свободное. Общение исключительно по программе Джаббер(это условие работы).

11 лет назад
NeedITSpecialist
Станислав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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