Макет сайта

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Завершен33 заявки317 просмотров

Добрый день

Есть сайт Nestarenie.ru

требуется макет главной, макет страницы категорий, макет страницы

стиль сделать как

1. snob.ru

2. slon.ru.

расположение блоков пока оставляем текущим - навигация сверху и справа

речь про макет а не про макет +верстка.

а так-же сделать макеты мобильной версии сайта

7 лет назад
89269167763
Ян 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$70
3 дня
Роман без ТЗ и моего понимания как должно в итоге точно выглядеть, оперативно отрисовал вполне достойный вариант рекомендую
Хорошо поработали с Яном. Всем рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад