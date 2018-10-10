Необходимо отрисовать макеты из jpg в psd

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки343 просмотра

Доброго времени суток. Необходимо сверcтать psd макеты. Сроки: 3 рабочих дня.

Максимальная стоимость: 65$.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

stanisl_ret
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$65
3 дня
Escrow
Все классно. Станислав качественно и оперативно справился с работой. Рекомендуем.
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

stanisl_ret
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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