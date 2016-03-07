Нарисовать новый дизайн

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Нужно сделать новый дизайн для сайта, старый дизайн не вызывает доверия. Ассортимент товаров небольшой — до 20. Возраст покупателей от 35 до 50 лет. 

Нарисовать нужно 7 страниц:

1. главная;

2. каталог;

3. страница товаров;

4. главная блога;

5. каталог блога;

6. страница категорий;

7. 404.

К каждой из страниц сдать варианты шаблонов для планшетов и смартфонов

9 лет назад
vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$200
20 дней
Работа выполнена на отлично. Было много деталей, Илья их сделал очень ответственно и профессионально. Рекомендую.
Приятно работать с Артёмом. Даёт подробное тз. Конструктивные правки. Оплату производит в срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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