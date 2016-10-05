Проект для сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка132 просмотра
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7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$100
7 дней
Все сделано в соответствии с ТЗ. Получилось очень круто. Рекомендую.
Спасибо за проект. Сотрудничеством довольна.
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