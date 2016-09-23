Создать дизайн сайта на движке WordPress.

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать полный дизайн блога с тематикой шитьё-вязание: шапка, интерфейс, главная и внутренние страницы.

Предпочтителен дизайн в векторном стиле.

На выходе должны получиться минимум 4 макета: главная, внутренняя, главная мобильная, внутренняя мобильная.

 ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Жду ваших предложений. Спасибо!

WordPressДизайн сайта
7 лет назад
Capitolina
Ольга 
60 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн (расстановка элементов шаблона HTML страницы)

    $40

    Всем дорого времени суток! Есть сайт построенный по шаблону html:  pravosoznanie.com.ua/dist/  Есть исходник html. Задача: сделать продающую страницу на услугу - [b]подобрать смысловые изображения в интернете, расставить текст и готовые элементы шаблона в порядке продающего лендинга.[/b]  Подобные станицы отдельных ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн строительного сайта

    $50

    Требуется дизайн сайта по продаже строительных материалов. Срок до 26.09.16 до 06ч по Москве. Бюджет 3000р + 200р за соблюдением сроков и ТЗ, оплата Webmoney. Оставляйте здесь свои заявки с ссылкой на портфолио строительных магазинов. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта по готовой структуре [url=http://mgd.kandagar.com/]mgd.kandagar.com/[/url] От вас ждем примеры работ. сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн и сделать верстку.

    Тематика сайта Салон депиляции, Салон красоты. Вся информация во вложеном ТЗ. Пишите пожалуйста точные цены и сроки. Также ваши предложения. Нужно что бы сайт был на Вордпресе. Если есть у вас в команде есть тот кто ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать панель соц кнопок

    Необходимо по образцу создать панель соц кнопок для трафика с мобильных приложений.  Образец такой панельки - сайт лайфхакер.   Сроки - 1-2 дня Оплата - договорная  Бонус - Крутейший отзыв!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать адаптивный дизайн

    $70

    Современный дизайн 3-ех страниц (морда, список, объявление) под адаптивную верстку (bootstrap или как Вам больше нравится) - специфичные элементы для макетов х320 х768 х1024 х1360 х1920 должны быть прорисованы Иконки на 26 топ категорий, 26 дефолных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна Личного кабинета пользователей

    Нужно нарисовать дизайн личных кабинетов пользователей: 1. ЛК Заказчика - Страница заказа 2. ЛК Исполнителя - общая 3. ЛК Исполнителя – добавление фотографий и видео 4. ЛК Исполнителя – лайтбокс для вывода фотографий 5. ЛК Исполнителя – Настройки Страницы должны ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта по образцу

    Необходимо разработать дизайн сайта по образцу. Образцы сайтов которые нравятся - в ЛС. Боджет на дизайн &gt;10 000 руб. (p.s. Если дизайнер работает cо своим вертальщиком который cможет его натянуть и запрограммировать на wp/modx то это будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад