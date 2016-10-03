Прототип сайта

$25
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок170 просмотров
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Здравствуйте. Из имеющегося технического задания необходимо сделать прототип сайта.

Это промо-сайт о продукте. Необходимы макеты 12 типовых страниц.

 

Предоставим текстовое описание задачи и схематичные блоки где что должно располагаться.

Из данного прототипа будет рисоваться дизайн.

7 лет назад
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад