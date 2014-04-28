Разработать дизайн сайта такси

Сайт нужно сделать по принципу лендинга, но с пунктами меню.

Пункты меню:

Главная, Услуги и тарифы, Корпоративным клиентам, Вакансии, Контакты

Нужен сайт с продающими фишками.

Продающие фишки:

- права вверху стороны телефон, под телефоном ссылка «заказать звонок»

- должны быть поля с отзывами (где они будут — решите сами).

- должны быть поля с нашими преимуществами (возможно там-то и будут кружочки или в отзывах лучше фото в кружочке).

Также на сайте будет модуль для группы вконтакте. Примерно как здесь модуль:

http://spb.rutaxi.ru/index.html

Можно пример продающих фишек взять с этой страницы:

http://smartlanding.ru/

http://www.taxi7777770.ru/ — нравится что есть слайдер (нам тоже нужен слайдер для динамики)

Стили сайтов, которые нравятся:

http://www.weblancer.net/users/it-avis/portfolio/1... — красиво обработана машина. Жёлтый стиль сайта присутствует. Интересное оформление с элементами лэндинга (вопрос и 3 желтых баннера)

http://www.weblancer.net/users/andriypro/portfolio... — нравятся качественный картинки машин, тени у машин.

http://www.weblancer.net/users/binarygirl/portfoli... — интересно сделан градиент под машинами на оранжевом цвете. Хорошее сочетание чёрного и оранжевого.

http://www.weblancer.net/users/pigass/portfolio/16... — интересно, что много разных элементов (смена цветов). Интересно оформлена карта — в кружочке. У нас на сайте тоже надо что-нибудь так оформить (в кружочке).

Ещё нравится стиль вот этих работ:

http://www.weblancer.net/users/fandes/portfolio/

И ещё нравится модный шрифт как вот здесь (его обязательно надо использовать):

http://brainstorage.me/works/105030

По-моему он называется «Лобстер»

И нужен блок для логотипов наших партнёров. Обычно снизу горизонтальная полоска, где размещают логотипы партнёров и ли клиентов

Цена: 6000 руб