Разработать дизайн сайта такси

profacademy.ru 1) Шапки сайта 2) Визуализации и формы обратной связи для всех направлений. 3) Ниже формы преимущества компании . То есть нужно разработать только общий дизайн, а под каждое направление только подобрать картинку для визуализации. В меню есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт нужно сделать по принципу лендинга, но с пунктами меню.
Пункты меню:
Главная, Услуги и тарифы, Корпоративным клиентам, Вакансии, Контакты
Нужен сайт с продающими фишками.
Продающие фишки:
- права вверху стороны телефон, под телефоном ссылка «заказать звонок»
- должны быть поля с отзывами (где они будут — решите сами).
- должны быть поля с нашими преимуществами (возможно там-то и будут кружочки или в отзывах лучше фото в кружочке).
Также на сайте будет модуль для группы вконтакте. Примерно как здесь модуль:
http://spb.rutaxi.ru/index.html
Можно пример продающих фишек взять с этой страницы:
http://www.taxi7777770.ru/ — нравится что есть слайдер (нам тоже нужен слайдер для динамики)
Стили сайтов, которые нравятся:
http://www.weblancer.net/users/it-avis/portfolio/1... — красиво обработана машина. Жёлтый стиль сайта присутствует. Интересное оформление с элементами лэндинга (вопрос и 3 желтых баннера)
http://www.weblancer.net/users/andriypro/portfolio... — нравятся качественный картинки машин, тени у машин.
http://www.weblancer.net/users/binarygirl/portfoli... — интересно сделан градиент под машинами на оранжевом цвете. Хорошее сочетание чёрного и оранжевого.
http://www.weblancer.net/users/pigass/portfolio/16... — интересно, что много разных элементов (смена цветов). Интересно оформлена карта — в кружочке. У нас на сайте тоже надо что-нибудь так оформить (в кружочке).
Ещё нравится стиль вот этих работ:
http://www.weblancer.net/users/fandes/portfolio/
И ещё нравится модный шрифт как вот здесь (его обязательно надо использовать):
http://brainstorage.me/works/105030
По-моему он называется «Лобстер»
И нужен блок для логотипов наших партнёров. Обычно снизу горизонтальная полоска, где размещают логотипы партнёров и ли клиентов
Цена: 6000 руб
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