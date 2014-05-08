Разработка 2 сайтов коттеджных поселков

$3250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка148 просмотров
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Разработать дизайн для сайтов коттеджных поселков

1. Редизайн имеющего сайта, редизайн логотипа, дизайн 18 внутренних страниц

2. Разработка нового сайта, дизайн 14 внутренних страниц

Все работы в соответствии с представленным тех. заданием.

10 лет назад
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Николай 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artarina
Ирина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$3250
2 дня
С Ирой легко работать над сложными проектами, когда количество разноплановых внутренних страниц переваливает за 15. При этом ей удается сохранить единый стиль и собрать в одно целое множество на первых взгляд нестыкуемых элементов из ТЗ.
Николай всегда очень четко ставит задачу, грамотно расписывает ТЗ, своевременно оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству
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