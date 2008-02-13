Редизайн главной страницы

$100
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен редизайн главной страницы сайта для жесткой верстки .

Описание в Приложении.

Исходный файл: формат Photoshop

16 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bianko
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$70
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличное сотрудничество и приятный заказчик! Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн с версткой нового сайта - "Справочник фирм"

    $300

    Требуется не тяжелый дизайн 800x600 с html-версткой c нуля для нового проекта - "Справочник фирм". "Справочник фирм" - это желтые страницы различных организаций, с указанием их видов деятельности, адресов, координат, местоположения на карте. Так же предполагается, что "Справочник ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + весртка для нового автомобильного сайта

    $330

    Требуется создать c нуля не тяжелый дизайн 800x600 с html-версткой для нового проекта - "Купля/продажа авто". "Купля/продажа авто" - это специализированный автомобильный сайт, содержащий предложения о покупке и продаже как новых, так и б/у авто. Приветствуются и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для CMS

    $100

    дизайн сайта для CMS. Есть лого, фирменные цвета. Выдумать стиль и создать дизайн + правильно сверстать его. Большое предпочтение будет тем, кто хорошо знает css. Дизайн будет подключаться к CMS, главное - чтобы задав один стиль исчезали следующие баги: 1. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Постороить диаграмму в Word

    Необходимо постоить диаграмму За отзыв или символическую плату. Данные и образец постоения диаграммы в приложении. Срок до 23.12.2007 15:00 По Московскому времени.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен дизайн для адалт-сайта

    День добрый! Нужно в кратчайшие сроки, т.е. за сегодня (22.12.2007 года) сделать дизайн для адалт сайта. Дизайн не очень сложный, за подробностями в личку, если можно, либо в асю: 392-706-546

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен новый дизайн для сплога

    $50

    Как уже видно из названия, Нужен новый дизайн для сплога от Vadima Lasto. Сплог построен на собственном движке LastoBlog. Новый дизайн нужно натянуть на движок. Есть несколько готовых шаблонов, которые можно посмотреть здесь : http://rucc.ru/shop ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн главной страницы www.gde.ru

    $120

    Здравствуйте! у нас есть работа по редизайну главной страницы www.gde.ru В приложении, я разместил эскиз, как мы это видим Его нужно - облагородить - нарисовать в текущих стилях сайта Где.ру (мы не рисуем новый ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад