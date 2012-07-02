Добрый день . Требуется создать сайт : Дизайн сайта, вёрстка и программирование сайта . От Вас цена за каждый этап работы
Редизайн ИМ
Доброго дня, уважаемые.
Необходимо немного изменить внешний вид сайта http://www.vladi-toys.com/
А именно:
1) для главной страницы
- уменьшить высоту шапки
- предусмотреть место под баннер (слайдер)
- уменьшить размер верхнего меню (можно перерисовать)
- найти удачное место для строки поиск
- вместо текста о компании вывести плиткой товары или категории (не столь важно). Те сделать, например, Новинки и там несколько позиций, Рекомендуем и там позиции.
- уменьшить размер солнышка =) (возможно подлечить его)
- Предусмотреть место для продающего текста внизу стр.
2) Перерисовать отображение категорий (http://www.vladi-toys.com/ru/catalog/1386/1438/)
- Заметное название товара
- Заметная цена
- Все параметры оставляем + место для краткого описания товара
Те на ваше усмотрение можно поменять размещение параметров, кнопки купить и тд.
3) Для стр. с товаром (http://www.vladi-toys.com/ru/catalog/1386/1438/1439.html)
Нарисовать как она будет выглядеть. Те характеристики те же что и в категориях у товара + подробное описание, кнопка купить и форма для комментариев.
4) Для страницы с новостями (http://vladi-toys.com/ru/novosti-i-akczii/)
Отображение стр. с кратким описание новости, кликабельный заголовок и тд..
Сроки: дизайн главной желательно получить завтра утром, если быстро утверждаем, внутренние на пн.
Оплата: карта ПБ
Вопросы можно задавать в скайп: ubiquiefriend
Выбранный исполнитель
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