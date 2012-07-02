Редизайн ИМ

Доброго дня, уважаемые.

Необходимо немного изменить внешний вид сайта http://www.vladi-toys.com/

А именно:

1) для главной страницы

- уменьшить высоту шапки

- предусмотреть место под баннер (слайдер)

- уменьшить размер верхнего меню (можно перерисовать)

- найти удачное место для строки поиск

- вместо текста о компании вывести плиткой товары или категории (не столь важно). Те сделать, например, Новинки и там несколько позиций, Рекомендуем и там позиции.

- уменьшить размер солнышка =) (возможно подлечить его)

- Предусмотреть место для продающего текста внизу стр.

2) Перерисовать отображение категорий (http://www.vladi-toys.com/ru/catalog/1386/1438/)

- Заметное название товара

- Заметная цена

- Все параметры оставляем + место для краткого описания товара

Те на ваше усмотрение можно поменять размещение параметров, кнопки купить и тд.

3) Для стр. с товаром (http://www.vladi-toys.com/ru/catalog/1386/1438/1439.html)

Нарисовать как она будет выглядеть. Те характеристики те же что и в категориях у товара + подробное описание, кнопка купить и форма для комментариев.

4) Для страницы с новостями (http://vladi-toys.com/ru/novosti-i-akczii/)

Отображение стр. с кратким описание новости, кликабельный заголовок и тд..

Сроки: дизайн главной желательно получить завтра утром, если быстро утверждаем, внутренние на пн.

Оплата: карта ПБ

Вопросы можно задавать в скайп: ubiquiefriend