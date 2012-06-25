Новый веб-сервис регистрации сайта в каталогах Promotesites.ru должен иметь респектабельный внешний вид. Движок DLE 9.2. Требуется переделать стандартный шаблон, а именно: 1. Сменить цветовые оттенки на что-то такое: ...
Разработка готовой темы для Drupal 6
Для личного проекта по истории хочу заказать готовую тему под 6-й Друпал (дизайн, вёрстка и темизация). Подробности и описание желаемого результата - в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
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