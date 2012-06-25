Разработка готовой темы для Drupal 6

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок151 просмотр

Для личного проекта по истории хочу заказать готовую тему под 6-й Друпал (дизайн, вёрстка и темизация). Подробности и описание желаемого результата - в приложенном файле.

Drupal
13 лет назад
TrueRedRat
Алексей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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