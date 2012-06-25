Дизайн сельхозцентра. Приватно для web-leonik

В очередной раз обратились за помощью к Владимиру. Сотрудничеством довольны - всё делается быстро и четко, исправления вносятся моментально, что немаловажно - постоянно в сети в рабочее время, доступен для общения, адекватен и приятен в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.