Дизайн сельхозцентра. Приватно для web-leonik

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка108 просмотров

Сайт-визитка для учебного заведения.

Бриф, лого, техническое задание есть.

13 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
1 день
В очередной раз обратились за помощью к Владимиру. Сотрудничеством довольны - всё делается быстро и четко, исправления вносятся моментально, что немаловажно - постоянно в сети в рабочее время, доступен для общения, адекватен и приятен в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Благодарю за очередной интересный проект :) Как и в предыдущих проектах, четкие пожелания по дизайну, доброжелательное отношение и моментальная оплата по завершению. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад