Новый веб-сервис регистрации сайта в каталогах Promotesites.ru должен иметь респектабельный внешний вид. Движок DLE 9.2. Требуется переделать стандартный шаблон, а именно: 1. Сменить цветовые оттенки на что-то такое: ...
Дизайн сельхозцентра. Приватно для web-leonik
Сайт-визитка для учебного заведения.
Бриф, лого, техническое задание есть.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен дизайнер на полировку/доработку работающего проекта. В задачи будет входить разработка новых/улучшение существующих интерфейсов, шлифование верстки, улучшение юзабилити, наведение порядка во внешнем убранстве сайта и т.д. Конкретные задачи по отдельности расписаны в системе ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Крупный сайт, посвященный продажам автозапчастей. В результате естественного роста, возникла острая необходимость в смене дизайна. От исполнителя требуется креативность и ответственность, и доведение проекта до конца. Нужен простой, понятный стиль, без наворотов. ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать дизайн сайта компании. Ссылка http://bomond-ss.ru/catalog/lyuki-pod-natyazhnye-potolki/68Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать дизайн группы вконтакте для интернет-магазина. меню - Каталог, доставка, оплата, контактыДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Редизайн главной страницы сайта Perestroika.com.ua.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
ТЗ и все подробности в лс.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
переделать внутреннюю страницу сайта! верстка! Сделать что то похожее на эту http://www.domzarubezhom.com/dom-v-stolitsie-latvii-v-uiutnom-miestie-bierghi-okolo-oziera/l1912#overviewДизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт с дизайном) Нужно добавить несколько элементов. Есть набросок в Пэйнте + словесное описание того, что нужно. Нужно сегодня. Пишете сумму, сроки. Подробно – исполнителю.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Трубуется разработка дизайна сайта для компании по продаже труб в пенополиуретановой изоляции). Дизайн сайта по стилистике должен быть похож на сайт http://shantui.su/ по структуре должен быть похож на ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад