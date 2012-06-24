Доработка дизайна и интерфейсов страниц сайта

Нужен дизайнер на полировку/доработку работающего проекта.

В задачи будет входить разработка новых/улучшение существующих интерфейсов, шлифование верстки, улучшение юзабилити, наведение порядка во внешнем убранстве сайта и т.д.

Конкретные задачи по отдельности расписаны в системе управления проектами. Общий объем задач составляет примерно 2–3 недели плотной ежедневной работы, поэтому необходима готовность полностью погрузиться в проект, но можно рассмотреть и частичную занятость. Впрочем если мы друг другу понравимся, то можно будет войти в команду на постоянную работу.

Важно — речь идет именно о дизайнере-верстальщике. Крайне желателен опыт работы со smarty. Большим плюсом будут также навыки php-программирования (на случай мелких правок кода по ходу дела, но это не обязательно).