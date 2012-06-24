Нужен новый дизайн сайта. Без CMS.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок286 просмотров

Крупный сайт, посвященный продажам автозапчастей.

В результате естественного роста, возникла острая необходимость в смене дизайна.

От исполнителя требуется креативность и ответственность, и доведение проекта до конца.

Нужен простой, понятный стиль, без наворотов.

Дизайнеру придется работать в связке с программистом.

Вообще работы по дизайну реально много (сайты, программы для iOS/Android) поэтому хотелось бы наконец найти постоянного человека, с кем можно работать.

Пожалуйста, указывайте свои цены на работы: за главную страницу и за все последующие.

Бюджет разумный.

AndroidiOS
13 лет назад
asaptfs
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов

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