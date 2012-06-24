Дизайн группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок156 просмотров

Нужно разработать дизайн группы вконтакте для интернет-магазина. меню - Каталог, доставка, оплата, контакты

13 лет назад
lazyrone
Илья 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад