Дизайн интернет-магазина садовой техники

Здравствуйте! Нужно на сайте www.fly-fleur.com отредактировать шаблон таким образом чтобы получилось так - http://www.10pix.ru/view/1416/7989590/ но при этом область ниже с 6-ю меняющимися картинками - вообще убрать. Т.е. Сайт должен после горизонтального меню ...