Доработка дизайна каталога – Wordpress

1. Необходима доработка кеширования (скрипт linker) каталога для Wordpress. Поправить вид ссылок.

• Необходимо доработать скрипт каталога, для его работы с кэшированием (MAXCACHE). Сейчас страницы не кэшируются. Вот что сказал разработчик каталога по этому поводу:

«кэш можно прикрутить к любому другому «движку», при условии, что обработка запросов происходит через один «входящий» файл. В WordPress - это index.php. Если в вашем каталоге есть такой файл, то подключение будет стандартно, как и в этом файле.»

• Поправить вид ссылок для корректного отображения ссылок каталога;