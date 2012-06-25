Доработка дизайна каталога – Wordpress

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1. Необходима доработка кеширования (скрипт linker) каталога для Wordpress. Поправить вид ссылок.

• Необходимо доработать скрипт каталога, для его работы с кэшированием (MAXCACHE). Сейчас страницы не кэшируются. Вот что сказал разработчик каталога по этому поводу:

«кэш можно прикрутить к любому другому «движку», при условии, что обработка запросов происходит через один «входящий» файл. В WordPress - это index.php. Если в вашем каталоге есть такой файл, то подключение будет стандартно, как и в этом файле.»

• Поправить вид ссылок для корректного отображения ссылок каталога;

WordPress
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

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