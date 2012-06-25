Простое приложение для facebook

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка86 просмотров

Необходимо разработать приложение для facebook

пример приложения:

http://www.facebook.com/MercedesBenz/app_236900536335323

интересует стоимость, сроки и самое главное портфолио

За всеми подробностями в личку.

13 лет назад
iforce
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров