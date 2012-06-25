Разработать дизайн портала

Нужно разработать дизайн интернет-портала. Разработать нужно полностью все страницы сайта (новости, статьи, почта, форумы и т.д.). Сделать нужно что-то наподобие tut.by, open.by, lenta.ru

собственно так же надо будет составить ТЗ

предлагайте сроки и цены. по всем вопросам в лс.