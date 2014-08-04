Отредактировать шаблон Joomla

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Завершен3 заявки159 просмотров

Здравствуйте!

Нужно на сайте www.fly-fleur.com отредактировать шаблон таким образом чтобы получилось так - http://www.10pix.ru/view/1416/7989590/ но при этом область ниже с 6-ю меняющимися картинками - вообще убрать. Т.е. Сайт должен после горизонтального меню начинаться с рабочей области, блок картинок заказчик просит вырезать.

Жду предложений, не забывайте указывать цену и сроки, пожалуйста.

Joomla
13 лет назад
zaistinu
Леонид 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Все было ОК, всем рекомендую
Спасибо за приятное сотрудничество! Отличный заказчик, как в постановке задачи, так и в общении! Оплата прошла мгновенно после выполнения работы. Удачных проектов Леониду!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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