Создать медиакит для сайта vgtimes.ru. В приложении подробное ТЗ-шаблон (прототип) для медиакита. Вам остается лишь привести наши наработки в презентабельный вид. ВНИМАНИЕ: пример медиакита в заявке обязателен! Что ...
Редизайн проекта
Нужно перерисовать проект doctora.su, так как будем запускать аналогичный проект на другом домене.
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