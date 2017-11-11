Редизайн сайта интернет-магазина

Здравствуйте.

Необходимо сделать редизайн существующего сайта интернет-магазина.

С адаптивом.

Подробности в ЛС.

Указываем цену в рублях.

P.S. если у вас в портфолио только "креативные" лэндинги с кучей графики, морем и летающими дельфинами, проходите мимо.

Мне нужен не монобрендовый одностраничник, на котором продаётся 2 кЕтайских товара, а дизайн интернет-магазина.

Может грубо, но правда)

P.S.S. ищу скорее не дизайнера, а идею. Что хочу - не знаю. Поэтому не ждите, что распишу всё, что и как должно быть. Могла бы расписать - нарисовала бы сама.

Есть существующий сайт. В принципе устраивает, но хочется обновить/осовременить.