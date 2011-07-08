Редизайн сайта

Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.
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[8:54:10 PM] cherni: Нам нужно переделать сайт и сделать другой дизайн.
Новый сайт должен содержать:
-нам нужна передняя и задняя части (будут доступны для редактирования в будущем, так как это наш основной сайт)
-Базовый пакет содержит:
в задней части:
-динамическое многоуровневое управление меню
-динамическое неограниченное управление страниц
-расширенный WYSIWYG и HTML редактор
-файлы присоединения к страницам для загрузки
-вставка встроенных объектов
-гибкая система для редактирования контента
-интеграция анализа google
-SEO управление (мета ключевые слова и описание)
В передней части:
-клиент обратной отправки формы
-внутренний основной поиск на сайте
-поддержка социальных сетей (например, поделиться и так далее)
Новостной модуль:
-специальная страница новостей
-сортировка новостей по дате (последние новости первые)
-показ последних новостей на главной странице (3 или 4)
Информационный модель:
-информационный бюллетень посетителей-подписчиков
-новости наверху и внизу (header и footer)
-администрирование для контаков в новостях
Модуль каталог:
-указывать продукт в течение фазы анализа
-построить дерево категорий продуктов
-построить каталог продуктов с деталями о продуктах
Модуль отслеживания:
Нам необходим модуль отслеживания как у судоходных компаний, он нам нужен для производственного процесса, начиная от сбора сырья до откгрузки продукта.
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