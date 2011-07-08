Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок259 просмотров
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[8:54:10 PM] cherni: Нам нужно переделать сайт и сделать другой дизайн.

http://www.elrazypharma.com

Новый сайт должен содержать:

-нам нужна передняя и задняя части (будут доступны для редактирования в будущем, так как это наш основной сайт)

-Базовый пакет содержит:

в задней части:

-динамическое многоуровневое управление меню

-динамическое неограниченное управление страниц

-расширенный WYSIWYG и HTML редактор

-файлы присоединения к страницам для загрузки

-вставка встроенных объектов

-гибкая система для редактирования контента

-интеграция анализа google

-SEO управление (мета ключевые слова и описание)

В передней части:

-клиент обратной отправки формы

-внутренний основной поиск на сайте

-поддержка социальных сетей (например, поделиться и так далее)

Новостной модуль:

-специальная страница новостей

-сортировка новостей по дате (последние новости первые)

-показ последних новостей на главной странице (3 или 4)

Информационный модель:

-информационный бюллетень посетителей-подписчиков

-новости наверху и внизу (header и footer)

-администрирование для контаков в новостях

Модуль каталог:

-указывать продукт в течение фазы анализа

-построить дерево категорий продуктов

-построить каталог продуктов с деталями о продуктах

Модуль отслеживания:

Нам необходим модуль отслеживания как у судоходных компаний, он нам нужен для производственного процесса, начиная от сбора сырья до откгрузки продукта.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
imndb
Карим 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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