Дизайн страницы на фейсбуке

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать дизайн страницы фейсбука с несколькими банерами.

Страница представляет собой рекламную акцию с купонами компании по продаже мобильных приложений.

12 лет назад
spy1
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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