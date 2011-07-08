Дизайн сайта коттеджного поселка.

Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.
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Требуется дизайн сайта поселка ПРЕМИУМ класса. Нужен ДОРОГОЙ и качественный дизайн.
Прорисовка 3-х поселков.
p.s. обязательно наличие скайпа и возможность говорить голосом (или телефон МТС)
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