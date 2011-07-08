Нужна разработать дизайн сайта

Требуется довести дизайн до финальной стадии www.Nasha Belka.ru: 1) Белка - это логотип. Он нарисован карандашами (эскиз предоставлю) нужно изобразить как то симпотично, чтобы на логотип был похож и поставьте его туда, где посчитаете будет правильно ...