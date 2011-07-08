Редизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок1122 просмотра
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#1$100

Редизайн http://www.comobzor.ru В конкурсе требуется минималистский дизайн главной страницы и двух внутренних, также редизайн логотипа.

ДИЗАЙН МИНИМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ, ДОЛЖЕН ПОДЧЕРКИВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА САЙТЕ.

В ИДЕАЛЕ ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ЗАЧЕМ ОН СДЕЛАЛ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА, НАПРИМЕР, СВЕТЛЕЕ ИЛИ ТЕМНЕЕ.

Новая структура сайта на временном домене

Отрисовать нужно главную страицу

http://nordleader.ru/

Две внутренние

http://nordleader.ru/autor-3/proverki-roskomnadzora

http://nordleader.ru/chapter/tipovyie-voprosyi-po-proverkam-roskomnadzora

Дизайн на временном домене рабочий, ориентироваться на него не нужно. Однако верстка уже отработана, необходимо соблюсти структуру верстки.

Логотип

Логотип должен быть усовершенствованным старым. Основная надпись comobzor.ru + векторный простой рисунок. Желательно использовать фразу "право & массовые коммуникации" можно "Право & МК" возможны другие ассоциации.

Верхняя часть (хэдэр).

В новом дизайне верхнее меню не предусмотрено.

Как и в старом дизайне логотип логично должен отделяться от основной части.

Хлебные крошки должны видеть те, кто понимает, что это.

На внутренних страница в шапке должна быть выдвигающаяся с верху форма авторицации. На главной странице форма авторизации находится в теле сайта и всегда видна.

Основная часть

Текст.

Большое внимание необходимо уделить типографике: шрифт, отступы, ссылки ( активные, при наведении), обтекание картинок и т.д. Под статьей аккуратно располагаются информация о посте: автор, категория, дата.

Комментарии.

В списке комментариев ненужны аватары. Имя в виде ссылки на профиль автора. Дата комментарий не должна бросаться в глаза. Комментарии должны легко отделяться друг от друга визуально. Вкусная форма создания нового комментария.

Меню «Люди», Инфо», «Форум» должны быть почти в одном стиле, допускается небольшое тематическое различие по усмотрению дизайнера.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

РАСПОЛАГАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ СТРАНИЦЫ САЙТА. КОПИРАЙТ НЕ НУЖЕН.

НИЖНЯЯ ЧАТЬ ЛОГИЧНА ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ ОСНОВНОГО САЙТА.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
dlneo
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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