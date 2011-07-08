Редизайн сайта

Размер 1020х150 пикселей по теме Дан Балан. Высота может быть от 150 до 200 пикселей Срок - 3-5 дней. Предпочтение - низкой цене.
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Редизайн http://www.comobzor.ru В конкурсе требуется минималистский дизайн главной страницы и двух внутренних, также редизайн логотипа.
ДИЗАЙН МИНИМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ, ДОЛЖЕН ПОДЧЕРКИВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА САЙТЕ.
В ИДЕАЛЕ ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ЗАЧЕМ ОН СДЕЛАЛ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА, НАПРИМЕР, СВЕТЛЕЕ ИЛИ ТЕМНЕЕ.
Новая структура сайта на временном домене
Отрисовать нужно главную страицу
Две внутренние
http://nordleader.ru/autor-3/proverki-roskomnadzora
http://nordleader.ru/chapter/tipovyie-voprosyi-po-proverkam-roskomnadzora
Дизайн на временном домене рабочий, ориентироваться на него не нужно. Однако верстка уже отработана, необходимо соблюсти структуру верстки.
Логотип
Логотип должен быть усовершенствованным старым. Основная надпись comobzor.ru + векторный простой рисунок. Желательно использовать фразу "право & массовые коммуникации" можно "Право & МК" возможны другие ассоциации.
Верхняя часть (хэдэр).
В новом дизайне верхнее меню не предусмотрено.
Как и в старом дизайне логотип логично должен отделяться от основной части.
Хлебные крошки должны видеть те, кто понимает, что это.
На внутренних страница в шапке должна быть выдвигающаяся с верху форма авторицации. На главной странице форма авторизации находится в теле сайта и всегда видна.
Основная часть
Текст.
Большое внимание необходимо уделить типографике: шрифт, отступы, ссылки ( активные, при наведении), обтекание картинок и т.д. Под статьей аккуратно располагаются информация о посте: автор, категория, дата.
Комментарии.
В списке комментариев ненужны аватары. Имя в виде ссылки на профиль автора. Дата комментарий не должна бросаться в глаза. Комментарии должны легко отделяться друг от друга визуально. Вкусная форма создания нового комментария.
Меню «Люди», Инфо», «Форум» должны быть почти в одном стиле, допускается небольшое тематическое различие по усмотрению дизайнера.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
РАСПОЛАГАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ СТРАНИЦЫ САЙТА. КОПИРАЙТ НЕ НУЖЕН.
НИЖНЯЯ ЧАТЬ ЛОГИЧНА ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ ОСНОВНОГО САЙТА.
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