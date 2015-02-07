Редизайн сайта

Произвести следующие работы - верстка и натяжка дизайна - написание 15 статей (14 по 2500 и 1 по 2000)
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Здравствуйте, необходимо на этот сайт http://amicospb.ru/ сделать редизайн
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