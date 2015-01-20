Разработка дизайна сайта

$320
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка177 просмотров
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Необходима разработка главной и внутренних страниц сайта для компании.

Очень важно придерживаться современного стиля дизайна.

Дизайн должен быть в меру ярким, привлекающим внимание, нужно сделать красивое оформление графикой.

ТЗ отправлено на ящик.

9 лет назад
Swiss7775
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$320
4 дня
Качественная работа, быстрые строки исполнения. Обязательно будем ёще сотрудничать
Сотрудничество с Андреем состоялось успешно, сложностей не возникло. Мои рекомендации!
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