Нужен стильный дизайн, но он не должен вводить людей в ступор что и где им нажать и где что находится. Дизайн должен быть адаптивный под 4 стандартных размера (все материалы пришлю после отклика)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо выполнить редизайн сайта на битриксе и создать несколько баннеров. Интересна ли вам такая задача, если да, то вышлем информацию по сайту и задачам для расчета стоимости.
спасибо!
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