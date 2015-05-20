Сайт детской теннисной лиги

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Завершен40 заявок342 просмотра

Нужен сайт детской теннисной лиги.

Заказчику нравится данный сайт: http://www3.lta.org.uk/LTA-Mini-Tennis/

Но в нашем случае анимация не требуется.

Название подсайта: Единая Российская теннисная лига 10S «Minitennis».

По страницам:

1)Главная: название, краткая информация о лиге, о ее создании и лого турниров 10s и новостной блок – ТОП-5.

2)Клубы-участники Лиги (лого с гиперссылкой как тут http://schooltennis.ru/about/partners.php )

3) Рейтинг 10s «Зелёный мяч» (с фото и краткой инфо по игрокам с упоминанием кол-во побед примерно как здесь http://schooltennis.ru/students/junior.php )

4) Новости (фотография + заголовок + краткий анонс)

5) обычная текстовая страница

Жду предложений по цене и срокам.

10 лет назад
4natic
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Антон прекрасно понял пожелания и отлично выполнил задачу. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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