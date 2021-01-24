Сайт для компании

Нужен лендинг на wordpress. Уникальность дизайна не обязательна, главное что бы правильно доносил идею до клиента. С нас будут тексты, которые возможно где-то нужно будет подправить. Мы делаем небольшой стартап в сфере тренингов личностного роста, хотим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно выполнить несколько правок главной страницы макета Figma. Вышлю в ТЗЗавершен3 года назад
Нужно отрисовать дизайн для игрового портала. Бутстрап сетка, полностью адаптивный дизайн под 2К и 4К мониторы. Так же нужна будет отрисовка версии под моб устройства. Дизайн должен адекватно сомтреться на разрешении от 1366×768 до 3840х2160 Из графики есть логотип, ...Завершен3 года назад
Сделать лендинг магазина кроссовок в figmaЗавершен3 года назад
Нужен дизайн лендинга для сайта по тематике топливных масел. Темный, в европейском стиле со строгим немецким дизайном. Цвета желтый/черный Сайт имиджевый, нужно представить несколько видов масел и смежной продукции. В темном дизайне, так же нужно продумать анимацию Присылайте ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Есть старый сайт. Необходим адаптивный дизайн главной под Бутстрап3 Есть заполненный бриф.Завершен3 года назад
Имеется схема работы программно-аппаратного комплекса(в аттаче). Необходимо сделать ее редизайн. С учетом дизайна [url=https://evokorm.ru/]сайта[/url]. Схема будет находиться на втором экране. Что не нравится на схеме сейчас. [list=1][*]Довольно топорные картинки, особенно техники. [*]Все пояснения скрыты во всплывающих тултипах при ...Завершен3 года назад